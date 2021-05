Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 27 maggio 2021

Questa sera, giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 27 maggio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Corrado Formigli stasera vedrà la presenza dell’Avvocato Amara. L’uomo che fa tremare la Magistratura e non solo con le sue rivelazioni sulla presunta “Loggia Ungheria”. Piero Amara sarà in studio stasera per un’intervista in diretta con il conduttore. Spazio poi all’emergenza Covid nel mondo e in Italia con i vaccini che proseguono e le mascherine che in alcuni paesi (ad esempio Stati Uniti) non sono più obbligatorie. Quando capiterà in Italia? L’appuntamento con la nuova puntata di Piazzapulita è per questa sera giovedì 27 maggio alle ore 21,15 su La7.

