Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 20 maggio 2021

Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 20 maggio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Corrado Formigli parlerà ampiamente della questione vaccini, attraverso il parere di vari esperti, di politica (interna ed estera) e le ultime news di attualità. La campagna vaccinale procede speditamente, e da questa settimana possono prenotarsi gli over 40. La puntata di stasera tratterà ampiamente il conflitto tra Israele e Palestina dopo il lancio dei razzi su Gaza. Tra le voci che arrivano dalla Striscia, anche quella di Gino Roberto Manciati, responsabile medico di Medici Senza Frontiere a Gaza, che racconterà del bombardamento che ha danneggiato anche la clinica di Msf Italia.

Intanto nel nostro Paese tiene banco il tema del passaporto vaccinale, il cosiddetto green pass necessario per alcune attività secondo il nuovo decreto firmato dal premier Mario Draghi. Proseguono intanto le riaperture, con il coprifuoco che è stato spostato alle 23. Per quanto riguarda l’attualità, secondo le anticipazioni di Piazzapulita, Linda Giannattasio approfondirà il tema della campagna vaccinale tra i giovani e l’esperimento previsto al Fabrique di Milano. Tra gli ospiti di stasera di Corrado Formigli Alessandro Di Battista, Pier Luigi Bersani e Laura Boldrini. Poi, interverranno anche Annalisa Cuzzocrea, Rula Jebreal, Alessandro Sallusti e Federico Rampini. L’appuntamento con la nuova puntata di Piazzapulita è per questa sera giovedì 20 maggio alle ore 21.15 su La7.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.