Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 marzo 2021

Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 marzo, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera il blocco più corposo di Piazzapulita sarà dedicato all’analisi della situazione epidemiologica italiana. Da circa un mese i numeri dei contagi da Covid è in costante ascesa e la pressione sugli ospedali inizia ad essere preoccupante. Secondo gli esperti, la colpa è delle varianti molto più contagiose rispetto al virus originale: quella inglese è ormai predominante in Italia ma in diverse zona iniziano a diffondersi anche quella brasiliana e sudafricana. Uno scenario preoccupante che ha spinto il governo a rafforzare le limitazioni mentre cresce il numero di Regioni in zona rossa. Si va verso un lockdown generale? Corrado Formigli ne parlerà con Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, e con Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute. Spazio poi a una nuova inchiesta esclusiva sul mercato parallelo dei vaccini. Chi sono i mediatori che propongono milioni di dosi alle Regioni? E quale è la provenienza di quei vaccini?

A seguire, al centro del dibattito di Pizzapulita ci sarà la crisi politica del centrosinistra che vive ore di caos dopo le dimissioni dell’ormai ex Segretario del Pd Nicola Zingaretti. A parlarne insieme a Formigli ci sarà anche Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine che pochi giorni fa è stato protagonista di un sit-in dimostrativo davanti alla sede del PD al Nazareno.

Ma vediamo insieme la lista completa degli ospiti presenti a Piazzapulita stasera:

Andrea Crisanti: professore di microbiologia dell’Università di Padova

Mattia Santori: leader delle Sardine

Tomaso Montanari: storico dell’arte

Pierpaolo Sileri: Sottosegretario alla Salute

Tito Boeri: professore

Alessandra Sardoni: giornalista

Fabio Tonacci: giornalista

Mario Calabresi: giornalista

Paolo Mieli: giornalista

Guido Rasi: ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

Alessandro Miani: Presidente dell’Associazione Italiana Medicina Ambientale

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

