Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 7 ottobre 2021

Questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 7 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si tornerà a parlare della “lobby nera” che avrebbe appoggiato Fratelli d’Italia nel corso della campagna elettorale a Milano, come emerge dall’inchiesta giornalistica di Fanpage, trasmessa da Piazzapulita. Un caso che ha tenuto banco per tutta la settimana, e del quale adesso si sta occupando anche la procura. Spazio poi ai temi della politica, dopo il voto delle amministrative, e in vista dei ballottaggi che riguarderanno città importanti come Roma e Torino. Intanto la tensione nel governo, in particolare tra la Lega e Draghi, è ai massimi livelli. Torna anche PiazzaSelvaggia, la rubrica di Selvaggia Lucarelli in cui la giornalista e influencer punterà i riflettori su fatti e personaggi del momento, commentando l’attualità del Paese con il suo stile graffiante e inconfondibile.

Ma vediamo gli ospiti della puntata di oggi, 7 settembre 2021, di Piazzapulita, alle ore 21,15 su La7: il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, il direttore di Libero Alessandro Sallusti, l’esponente di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, i giornalisti Annalisa Cuzzocrea e Stefano Zurlo; Pier Luigi Bersani. Come ogni giovedì, inoltre, tornerà l’ospite fisso Stefano Massini che intratterrà il pubblico con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.