Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 6 marzo 2025

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 6 marzo 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui gli 800 miliardi per riarmarsi stanziati dall’Ue. Poi l’accordo Trump Putin metterà a rischio i confini dell’Unione Europea? E Meloni che ruolo ha nella grande battaglia geopolitica? Parteciperanno alla puntata Michele Serra, primo promotore della grande manifestazione per l’Europa del 15 Marzo a Roma; il segretario generale della CGIL Maurizio Landini; il Sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede Antonio Spadaro; la politologa della Columbia University Nadia Urbinati; i giornalisti Aldo Cazzullo, Angela Mauro, Carmen Lasorella e lo scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.