Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 30 settembre 2021

Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 30 settembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà del caso Morisi, il braccio destro di Matteo Salvini indagato per cessione di droga. Ma non solo. Come nasce una teoria del complotto (e come si prova a combatterle)? Si torna sui temi della transizione ecologica, dopo le polemiche nate a seguito del reportage di Piazzapulita su un complicato viaggio in auto elettrica tra Roma e Reggio Calabria. Spazio ai temi del Green Pass con un’intervista a Carlo Freccero, l’ex direttore di Rai 2 che sta facendo discutere per le sue posizioni critiche, essendo tra i sostenitori del “grande reset”. Spazio poi a temi di attualità politica ed economica. Torna anche PiazzaSelvaggia, la rubrica di Selvaggia Lucarelli in cui la giornalista e influencer punterà i riflettori su fatti e personaggi del momento, commentando l’attualità del Paese con il suo stile graffiante e inconfondibile.

Ma vediamo gli ospiti della puntata di oggi, 30 settembre 2021, di Piazzapulita, alle ore 21,15 su La7: Carlo Freccero; il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti; i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli, Antonino Monteleone, Alessandra Sardoni e Alessandro Sallusti; Paola Maugeri. Come ogni giovedì, inoltre, tornerà l’ospite fisso Stefano Massini che intratterrà il pubblico con uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.