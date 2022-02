Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 3 febbraio 2022

Questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 3 febbraio 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Piazzapulita, programma di approfondimento di Corrado Formigli, stasera si occuperà di tanti argomenti diversi, in particolare politici, dopo la lunga settimana di complesse trattative tra i partiti che ha portato alla rielezione come Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella: il Capo dello Stato ha giurato oggi tenendo il suo discorso in Parlamento. La sua rielezione ha lasciato tra partiti e coalizioni una lunga scia di dissapori e scontri. Spazio poi ai temi legati al Covid, con la pandemia che sembra in una fase regressiva. La seconda parte del programma, invece, sarà tutta dedicata all’agognata ripresa economica, con un focus sull’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e, in particolare, gli effetti sul business delle imprese italiane, già particolarmente fragili a causa della pandemia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: oltre a Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti inediti e Selvaggia Lucarelli che, invece, commenterà notizie e personaggi del momento nella sua rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita troviamo anche Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Andrea Crisanti, virologo e docente di microbiologia all’Università di Padova, l’imprenditore Guido Crosetto, il leader di Azione Carlo Calenda, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, l’ex onorevole Nunzia De Girolamo e i giornalisti Alessandra Sardoni, Francesco Cancellato, Gad Lerner, Antonio Padellaro e Silvia Sciorilli Borrelli.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.