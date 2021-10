Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 ottobre 2021

Questa sera, giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà di tanti argomenti, dalla politica agli scontri dei No Green Pass. Acceso il confronto tra il governo, i partiti e le parti sociali sulla manovra economica, in particolare per quanto riguarda la riforma delle pensioni e il superamento di Quota 100, con l’introduzione di Quota 102. I pensionati però si oppongono.

Non si placa ancora lo scontro sull’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro. Inoltre secondo le anticipazioni di Piazzapulita ci sarà un reportage in Olanda per parlare di evasione fiscale. Ieri inoltre il Senato, dopo il voto a scrutinio segreto, ha affossato il Ddl Zan. Ospiti in studio Roberto Saviano, Myrta Merlino e Carlo Freccero, e i professori Tito Boeri, ordinario dell’Università Bocconi di Milano, Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, per portare il loro punto di vista sui temi economici e sanitari.

In tv e streaming

