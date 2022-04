Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 aprile 2022

Questa sera, giovedì 28 aprile 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Alla luce di quanto successo negli ultimi giorni e nelle ultime ore, Formigli aprirà la puntata con i sui ospiti partendo da due domande fondamentali: siamo sull’orlo della terza guerra mondiale? E la diplomazia, di quali spazi può ancora disporre? Nel tentativo di trovare risposte plausibili e provare a delineare eventuali soluzioni, il programma presenterà due nuovi reportage girati in molte delle zone che, al momento, sono maggiormente interessate dai combattimenti: quello curato dalla reporter freelance Luciana Coluccello e quello del fotogiornalista Gabriele Micalizzi. Nella seconda parte del talk, invece, spazio alle ultime novità dal fronte e alle minacce che il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente rivolto all’Occidente, sottolineando di essere pronto ad utilizzare armi segrete contro chiunque provi a interferire nel conflitto.

Tra gli ospiti che si interfacceranno con Formigli e parteciperanno al dibattito figurano i giornalisti Michele Santoro, Annalisa Cuzzocrea, Alberto Negri, Marco Tarquinio, Stefano Cappellini, lo storico Paolo Mieli, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, la responsabile della società Dante Alighieri di Kiev Alona Kliulieva e lo scrittore Stefano Massini che, come di consueto, proporrà al pubblico uno dei suoi racconti.

In tv e streaming

