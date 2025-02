Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 27 febbraio 2025

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 27 febbraio 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In America sta avvenendo un cambio di regime autoritario? Gli effetti delle elezioni tedesche sugli equilibri europei e sul governo Meloni. Il destino di Gaza e Cisgiordania con l’alleanza Trump-Netanyahu. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno trattati nella puntata di Piazzapulita in onda stasera. Tra gli ospiti di Corrado Formigli, ci saranno: Massimo D’Alema, i giornalisti Ezio Mauro, Andrea Scanzi, Federico Rampini, Italo Bocchino, Tonia Mastrobuoni, Alberto Negri e Nello Trocchia, Carlo Calenda (Azione), il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, la storica Michela Ponzani, la professoressa di filosofia teoretica dell’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare e la Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci. Inoltre, nel corso della puntata, come sempre, ci sarà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.