Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 26 gennaio 2023

Questa sera, giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 gennaio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

I 100 giorni del Governo Meloni e il sovranismo alla prova della realtà. I nuovi armamenti e il rischio di un’escalation in Ucraina. L’arresto di Matteo Messina Denaro che continua a far discutere. La prosecuzione dell’inchiesta sul reddito di cittadinanza e sul malfunzionamento dei centri per l’impiego. Questi alcuni dei temi al centro della puntata di Piazzapulita di questa sera su La7.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il procuratore Nicola Gratteri; l’ex Presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi; Chiara Appendino (M5S); Raffaella Paita (IV); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Mario Calabresi, Claudio Cerasa, Tiziana Ferrario, Antonio Padellaro e Nello Trocchia.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.