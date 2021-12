Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 dicembre 2021

Questa sera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 2 dicembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera nel corso del programma condotto da Corrado Formigli si parlerà di tanti argomenti, a partire dalla quarta ondata di Covid che fa paura in tutta Europa e dalla variante Omicron. Che Natale ci aspetta? Si potrà viaggiare negli altri Paesi? Dal 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass, con forti restrizioni per i non vaccinati. Da non perdere questa sera la terza parte dell’inchiesta di Fanpage sulle piazze No Vax, presentata dal direttore Francesco Cancellato. Le puntate precedenti, dal titolo I Superdiffusori, si erano concentrate sulla nicchia dei medici no vax, coloro che nelle manifestazioni contro il green pass esprimono opinioni contrare al vaccino.

Tra i leader delle piazze romane contro il certificato verde e il vaccino c’è Raffaele Varvara, un giovane che per anni ha lavorato nella sanità pubblica e ha deciso di mollare tutto per dedicarsi alla lotta contro il green pass. Ma anche medici come Roberto Petrella, ginecologo che per la sua fede no vax è stato radiato dall’ordine, e il dott. Carlo Arnese, figura più istituzionale, che si definisce “No covid vax”.

Di seguito gli ospiti della puntata di oggi di PiazzaPulita: il professore di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri, e i giornalisti Mario Calabresi, Manuela Iatì e Antonio Padellaro. A loro si aggiunte anche lo scrittore Stefano Massini, che tornerà con uno dei suoi racconti. Torna anche Selvaggia Lucarelli con la sua rubrica PiazzaSelvaggia, in cui la giornalista dirà la sua sui fatti e personaggi del momento, commentando l’attualità del Paese con il suo inconfondibile stile graffiante e inconfondibile.

In tv e streaming

