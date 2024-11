Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 14 novembre 2024

Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 14 novembre 2024, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui le ingerenze di Elon Musk e gli attacchi ai giudici italiani per le decisioni sui migranti in Albania. Emilia-Romagna e Umbria: sfida all’ultimo voto. Nel corso della serata si tornerà anche sui nuovi sviluppi dell’inchiesta di Piazzapulita sui fondi per la cultura ai familiari del deputato siciliano Auteri (FDI). Parteciperanno alla puntata Romano Prodi; Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio e i giornalisti Italo Bocchino, Antonio Padellaro, Daniela Preziosi, Andrea Scanzi. Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.