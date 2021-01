Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 14 gennaio

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 14 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dal Coronavirus. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 14 gennaio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà – ovviamente – della crisi di Governo innescata dallo scontro Renzi-Conte e le dimissioni delle ministre renziane. Cosa succederà ora? Tema della serata sarà poi il Covid, la crisi economica e i vaccini. Per raggiungere l’immunità di gregge dovremmo somministrare 390.000 vaccini al giorno. Attualmente ne facciamo 60.000. Quando raggiungeremo l’obiettivo? A Piazzapulita previsti servizi, ospiti in studio e in collegamento tra cui: Sabino Cassese, Carlo Cottarelli, Tito Boeri, Andrea Crisanti, Ignazio Marino, Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Paolo Giordano, Aldo Cazzullo e Giulia Innocenzi. Presente poi lo scrittore e sceneggiatore Stefano Massini.

In tv e streaming

