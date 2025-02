Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 13 febbraio 2025

Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 13 febbraio 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Stasera andrà in onda lo speciale “Mister X”. Un viaggio che ripercorre la cavalcata che ha portato alla rielezione di Donald Trump in America. Una puntata che, attraverso i reportage della squadra di Corrado Formigli, racconta il Paese che l’ha votato, le sue certezze e le sue contraddizioni. Dai deserti dell’Arizona ai grattacieli di Manhattan. Dalla neve del Michigan alle palme di Mar-a-Lago. Il patto di ferro tra l’uomo più ricco e il più potente e l’ombra lunga che Elon Musk sta proiettando sull’Europa, arrivando ad influenzare il dibattito politico in Inghilterra, Germania e Italia. Dal Make America Great Again al Make Europe Great Again: le destre del vecchio continente stanno venendo federate da Musk?

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.