Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 marzo 2026

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata ci sarà innanzitutto la guerra che dall’Iran sta infiammando il Medio Oriente, con un reportage dal Libano che racconterà da vicino le tensioni e le conseguenze del conflitto sull’equilibrio della regione.

Spazio poi alla politica italiana con il rush finale verso il referendum sulla giustizia, tema che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito pubblico tra polemiche, gaffe e nervosismi nel mondo politico. Il confronto in studio cercherà di analizzare le posizioni dei diversi schieramenti e le possibili ripercussioni del voto.

Ad animare il dibattito in studio saranno numerosi ospiti del mondo politico, culturale e accademico. Tra questi: Giuseppe Conte, Matteo Renzi, il giornalista Michele Serra, Claudio Cerasa, Annalisa Chirico, Gad Lerner, Paolo Mieli, l’economista Jeffrey Sachs, la storica Michela Ponzani, lo scrittore Gianrico Carofiglio e l’egittologa Alessia Melcangi. Tra scenari internazionali, politica italiana e reportage dal campo, la puntata promette quindi un confronto serrato sui grandi temi dell’attualità.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.