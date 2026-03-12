Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 marzo 2026

Immagine di copertina
Corrado Formigli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 marzo 2026

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata ci sarà innanzitutto la guerra che dall’Iran sta infiammando il Medio Oriente, con un reportage dal Libano che racconterà da vicino le tensioni e le conseguenze del conflitto sull’equilibrio della regione.

Spazio poi alla politica italiana con il rush finale verso il referendum sulla giustizia, tema che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito pubblico tra polemiche, gaffe e nervosismi nel mondo politico. Il confronto in studio cercherà di analizzare le posizioni dei diversi schieramenti e le possibili ripercussioni del voto.

Ad animare il dibattito in studio saranno numerosi ospiti del mondo politico, culturale e accademico. Tra questi: Giuseppe Conte, Matteo Renzi, il giornalista Michele Serra, Claudio Cerasa, Annalisa Chirico, Gad Lerner, Paolo Mieli, l’economista Jeffrey Sachs, la storica Michela Ponzani, lo scrittore Gianrico Carofiglio e l’egittologa Alessia Melcangi. Tra scenari internazionali, politica italiana e reportage dal campo, la puntata promette quindi un confronto serrato sui grandi temi dell’attualità.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Mission Impossible – Dead Reckoning: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 12 marzo
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Mission Impossible – Dead Reckoning: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 12 marzo
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 marzo 2026
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 marzo 2026
Spettacoli / È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni ed era gravemente malata
TV / Ascolti tv mercoledì 11 marzo: Un amore a 5 stelle, Vanina 2, Chi l’ha visto?
TV / Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Italia 1
Ricerca