Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 settembre 2025

Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 settembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il dramma dell’assedio di Gaza, dove anche i giornalisti sono diventati un bersaglio: sono ormai più di 200 quelli che hanno perso la vita. Una troupe sarà a bordo della Global Sumud Flotilla che sta cercando di portare aiuti umanitari a Gaza, per seguire con collegamenti in diretta tutto ciò che sta accadendo. Questi alcuni dei temi al centro della puntata di Piazzapulita, la numero 500, in onda stasera.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.