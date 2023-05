Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 maggio 2023

Questa sera, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 maggio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera parteciperanno alla puntata la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il Senatore dimissionario Carlo Cottarelli; il professore ordinario di Diritto Pubblico dell’Università La Sapienza di Roma Gaetano Azzariti; Laura Boldrini (PD); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Italo Bocchino, Stefano Cappellini, Alessandra Sardoni e Francesco Specchia. Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l’incontro tra Governo e opposizioni per le riforme e l’intesa che non c’è. Lo scontro Italia – Francia e un’inchiesta sui respingimenti dei migranti al confine di Ventimiglia.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.