Pezzi unici: anticipazioni seconda puntata della fiction con Sergio Castellitto | 24 novembre

Dopo l’esordio, Pezzi unici tornerà il 24 novembre 2019 con la seconda puntata, per questo molti fan sono i cerca delle anticipazioni. La nuova fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello è diretta da Cinzia TH Torrini. Protagonista della storia è Vanni, un artigiano fiorentino la cui vita viene stravolta dalla morte prematura del figlio. Cosa succede nella seconda puntata?

Lorenzo, finito nel vortice della droga, si è suicidato in circostanze sospette. Eppure il ragazzo ultimamente si era disintossicato, tenendo un corso di artigianato per cinque ragazzi con problemi che vivono in una casa famiglia. Vanni decide di proseguire il lavoro del figlio, portando avanti il progetto Pezzi unici.

A contatto con questi ragazzi capisce che probabilmente Lorenzo non è morto suicida, ma forse è stato ucciso. I suoi allievi sembrano sapere qualcosa in più ma non parlano.

Ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction Pezzi unici, su Rai 1 domenica 24 novembre 2019 dalle 21.20.

Tutto quello che c’è da sapere su Pezzi Unici

Pezzi unici: le anticipazioni della seconda puntata

Il rapporto tra Vanni e i ragazzi dei Pezzi unici è inizialmente burrascoso. L’artigiano pretende molto da loro e vuole che inizialmente imparino guardandolo lavorare, ma così si annoiano. Così il personaggio interpretato da Sergio Castellitto pensa a mandare all’aria il progetto e rispedirli nella casa famiglia.

L’uomo però con il passare del tempo è convinto che quei cinque sappiano qualcosa in più sulla morte del figlio, e per questo ha interesse a tenerli nella sua bottega. Sua moglie Chiara è più diretta e li raggiunge nella trattoria dove si recano ogni giorno a pranzo, offrendo loro dei soldi in cambio di informazioni sulla morte di Lorenzo.

La trama completa della fiction di Rai 1

I giovani, spaventanti, si chiudono in loro stessi. Spazio anche ai sentimenti: Beatrice, la figlia di Marcello, ogni giorno di più s’innamora di Elia e Carlo, fratello di Chiara e zio di Lorenzo, non riesce a staccare gli occhi di dosso a Jess.

Intanto i ragazzi di Pezzi unici, secondo le anticipazioni, dimostrano di saperci fare con l’artigianato, più di quanto Vanni credesse. Quando l’uomo si trova in gravi difficoltà economiche, si offrono di aiutarlo a smaltire tutti i mobili che ha in negozio organizzando una Notte Bianca.

IL CAST DELLA FICTION

Proprio durante la notte, due agenti in divisa raggiungono i Pezzi Unici mentre brindano con Anna e il loro maestro: stanno cercando Erica, che invitano a recarsi con loro in commissariato.

Dove vedere Pezzi unici in streaming

La seconda puntata della fiction Pezzi unici va in onda su Rai 1 domenica 24 novembre 2019 dalle 21.20.