Pets – Vita da animali: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 10 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pets – Vita da animali, film d’animazione del 2016 diretto da Chris Renaud e Yarrow Cheney, prodotto da Illumination Entertainment. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama ai personaggi.

Trama

Max è un tenero cagnolino che vive a New York con la sua padrona Katie, a cui vuole molto bene. Quando Katie va al lavoro, Max passa le sue giornate con gli altri animali domestici che abitano nel suo condominio, attendendo con ansia il rientro della padrona. Un giorno Katie rincasa con Duke, un enorme cane peloso, prelevato dal canile locale. Duke si dimostra subito affettuoso e disposto a coabitare, ma a Max la cosa non piace e cerca di convincere Katie a sbarazzarsi di lui. Quest’ultimo, scoperta la cosa, cambia atteggiamento e si dimostra a sua volta ostile verso Max. Il giorno dopo Duke, nel tentativo di afferrare Norman, un porcellino d’India amico di Max, rompe un vaso. Max, seguendo il consiglio di Chloe, una sua amica gatta, usa la cosa a suo vantaggio e inizia a mettere a soqquadro la casa, ricattando Duke: lui dovrà fare tutto quello che gli dice Max, altrimenti lo farà cacciare…

Pets – Vita da animali: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Pets – Vita da animali, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani? Ecco l’elenco:

Alessandro Cattelan: Max

Pasquale Petrolo: Duke

Francesco Mandelli: Nevosetto

Laura Chiatti: Gidget

Paolo Macedonio: Sfinge

Francesca Manicone: Katie

Luigi Ferraro: Mel

Selvaggia Quattrini: Chloe

Carlo Valli: Nonnotto

Andrea Mete: Buddy

Marco Mete: Tiberius

Paolo Macedonio: Spelaccio

Paolo Vivio: Norman

Francesco Sechi: Tatuaggio

Streaming e tv

Dove vedere Pets – Vita da animali in diretta tv e live streaming? Il cartone animato va in onda oggi – 10 dicembre 2022 – su Italia 1 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.