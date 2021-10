Pets 2 – Vita da animali: trama, personaggi e streaming

Questa sera, 2 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pets 2 – Vita da animali (The Secret Life of Pets 2), film d’animazione del 2019 diretto da Chris Renaud. Sequel di Pets – Vita da animali, è il decimo film prodotto da Illumination Entertainment, distribuito da Universal Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Qualche tempo dopo gli eventi del primo film, la padrona di Max e Duke, Katie, incontra e sposa un uomo di nome Chuck. I due hanno un figlio, Liam, che Max inizialmente non approva a causa delle sue molestie. Più tardi, dopo che Liam mostra affetto e adorazione per i due cani, i sentimenti di Max si addolciscono e il cane diventa iperprotettivo, sentimento che si acuisce quando il bambino parte per la scuola materna. La sensazione iperprotettiva di Max per Liam gli provoca un prurito che spinge Katie a procurargli un cono elisabettiano, nel tentativo di abbassarne i sintomi. Quando la famiglia di Max raggiunge una fattoria per una gita fuori città, Max si abitua alle abitudini del luogo, abitato da uno scontroso pastore gallese di nome Galletto. Dopo un incidente con le pecore della fattoria, Galletto porta Max a cercare una delle pecore scomparse che è fuggita. L’insegnamento e l’incoraggiamento di Galletto sull’agire senza paura spinge Max a recuperare con successo la pecorella. Di conseguenza, Galletto consente a Max di rimanere con lui durante la notte e, prima della partenza, gli consegna una sua bandana come souvenir. Prima di andarsene, Max aveva affidato il suo giocattolo preferito, Apetta Vispetta (una pallina che suona a forma di ape), a Gidget. Sfortunatamente, Gidget perde il giocattolo in un appartamento infestato da gatti che vivono con una signora anziana.

Pets 2 – Vita da animali: doppiatori e personaggi

Abbiamo visto la trama di Pets 2 – Vita da animali, ma quali sono i doppiatori italiani dei vari personaggi? Di seguito l’elenco completo:

Alessandro Cattelan: Max

Pasquale Petrolo: Duke

Francesco Mandelli: Nevosetto

Michele Gammino: Galletto

Laura Chiatti: Gidget

Luigi Ferraro: Mel

Francesca Manicone: Katie

Domitilla D’Amico: Marghi

Selvaggia Quattrini: Chloe

Fabrizio Vidale: Sergei

Carlo Valli: Nonnotto

Paolo Vivio: Norman

Andrea Mete: Buddy

Streaming e tv

Dove vedere Pets 2 – Vita da animali in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.