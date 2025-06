Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 17 giugno 2025 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 17 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

Torna “Petrolio”, l’approfondimento giornalistico condotto da Duilio Giammaria. “House of Trump” è il titolo del nuovo speciale in prima serata: un viaggio nell’America di Donald Trump, quella più profonda e inquietante tra populismo, oligarchie digitali e nuove forme di autoritarismo. Il reportage di Duilio Giammaria tra New York e Washington racconterà al grande pubblico il cuore della filosofia politica trumpiana, fatta di violenza simbolica e reale: gli attacchi alle università, l’isolamento strategico, gli annunci di Trump e i negoziati sui dazi e una crescente simbiosi con i colossi della tecnologia.

Il cerchio magico di Donald Trump è oggi sempre di più un ecosistema di potere. Alla corte di Trump imprenditori visionari, miliardari e ideologi di una nuova destra radicale. Qual è il vero volto della nuova America? Dove porta la deriva isolazionista e antidemocratica che avanza tra algoritmi, social media e intelligenza artificiale? Quali sono i riflessi globali della politica di Trump? E quali le ripercussioni in Europa e nel nostro Paese? Per capirlo Duilio Giammaria è entrato nella Borsa di New York, il cuore finanziario americano.Tra gli intervistati Nadia Urbinati, professoressa di scienze politiche della Columbia University di New York, Alexander Stille e Michael Thaddeus professori anche loro della Columbia, una delle università simbolo del sistema educativo americano colpita come Harvard e molte altre dal pugno di ferro del presidente Usa. E ancora, l’intervista esclusiva a Washington all’ideologo della destra rappresentata dal movimento MAGA, Steve Bannon. In studio con Duilio Giammaria Paolo Mieli, storico ed editorialista, che farà una lettura critica delle radici ideologiche e geopolitiche del fenomeno Trump.

Petrolio vi aspetta questa sera, 17 giugno 2025, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.