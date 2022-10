Petra 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie

PETRA 2 STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda la terza puntata di Petra 2 (titolo: Un bastimento carico di riso), serie tv Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi e con protagonista Paola Cortellesi. Ma dove sarà possibile vedere in tv e in streaming la serie tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Petra 2 in live streaming e tv

Petra 2 è la seconda stagione della serie tv Sky in onda in quattro puntate ogni mercoledì dalle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Le puntate saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming NOW. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite. Sarà possibile seguire la serie anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo, piattaforma riservata agli abbonati Sky che permette di seguire tutti i programmi da pc, tablet e smartphone.

Le anticipazioni della puntata

Come detto, stasera – 5 ottobre 2022 – va in onda la terza puntata di Petra 2, ma cosa succederà? Quali sono le anticipazioni? Durante i festeggiamenti del Carnevale, un ragazzo travestito da diavolo viene ritrovato ucciso. Petra e Antonio scavano a fondo nella sua vita sregolata, a base di feste, cocaina e alta cucina ma, quando trovano un altro cadavere mascherato, iniziano a sospettare che i delitti possano essere collegati. In un caso dove niente è come sembra, distinguere vittime e carnefici diventerà sempre più difficile.