Petra 2: anticipazioni, trama, quante puntate, quando inizia, Paola Cortellesi, cast, streaming, serie Sky Cinema

Petra 2 è la nuova stagione della popolare serie di Sky Cinema con protagonista Paola Cortellesi. Le nuove puntate della fiction Sky Original partono dal 21 settembre: in tutto quattro nuove storie ambientate a Genova. Sarcastica, moderna, intuitiva, spigolosa, “non è particolarmente empatica e quindi ha questa sua forma di grandissima libertà e questo le crea delle difficoltà nei rapporti ma non se ne cura”. Paola Cortellesi torna a vestire i panni dell’ispettore Petra Delicato. Al suo fianco Andrea Pennacchi nei panni del vice ispettore Antonio Monte. Ma qual è la trama dei nuovi episodi, il cast, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming Petra 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

I quattro nuovi episodi, con la regia di Maria Sole Tognazzi, sono scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Ci porteranno questa volta dentro quattro nuove nuove indagini: un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio durante il Carnevale, il furto di una pistola – e non una pistola qualsiasi. “Forti del loro rapporto ormai consolidato, Petra e Antonio sembrano avere trovato l’equilibrio perfetto. Si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d’altro per essere felici, ma la vita riserva sempre delle sorprese”, racconta Cortellesi.

Petra 2 è tratta dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Tognazzi sottolinea: “Petra è uno di quei personaggi che non vorresti mai lasciar andare via e mi mancava, proprio come un’amica. Fortunatamente per noi, il pubblico l’ha conosciuta poco dopo e ne è rimasto colpito tanto quanto me. Delle ragioni per cui ho accettato era poter tornare a lavorare con Paola, che stimo profondamente, a vent’anni da Passato prossimo”.

Durante un’indagine, Petra incontra uno psichiatra che la aiuta sul caso della morte di un barbone. Petra inizia una relazione con quest’uomo che, sulla carta, sembra avere tutte le caratteristiche per essere perfetto, ma la loro relazione prenderà una piega inaspettata. E ne avremo le prove quando incontrerà Marco, il padre di una bambina coinvolta in uno dei casi più sconvolgenti che Petra abbia mai affrontato.

Ecco la trama completa. L’Ispettrice Petra Delicato è stabilmente in forze nel settore operativo della mobile di Genova e al suo fianco ha ancora il vice ispettore Antonio Monte. Il loro rapporto di reciproca stima e amicizia si è ormai consolidato, nonostante le differenze di età, genere, esperienza di vita e visione del mondo. Insieme sono una coppia investigativa senza precedenti e due compagni di bevute inarrivabili.

Sostenuti dalla stessa squadra di colleghi che il pubblico ha imparato a conoscere, Petra e Antonio si ritrovano ancora una volta ad affrontare una serie di crimini molto diversi fra loro: un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, dove un gruppo di amici custodisce rancori e tradimenti dietro a un’apparente serenità; una catena di morti tra i senza fissa dimora, uomini e donne soli divenuti bersaglio di un mondo spietato; un duplice assassinio legato a un crimine del passato, che costringe i nostri a chiedersi dove sia il confine tra vittime e carnefici; il furto di una pistola – e non una pistola qualsiasi – che guida Petra e Antonio a scoprire il drammatico universo delle baby gang.

Superate le divergenze di carattere e di metodo che hanno caratterizzato la prima stagione, Petra e Antonio sono diventati l’uno l’incastro perfetto per l’altra, nella vita professionale quanto in quella privata. Si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d’altro che di questo loro equilibrio perfetto per vivere felici. D’altronde l’amore è un sentimento sopravvalutato, diceva Petra con tale sicurezza da convincere anche il suo ben più tradizionalista viceispettore. Ma la vita riserva sempre delle sorprese. Soprattutto quando si è pronti a rimettersi in discussione e a dare ascolto a un ulteriore, inaspettato, desiderio di cambiamento. E così, questa seconda stagione richiede a Petra e Antonio non soltanto di risolvere indagini sempre più complesse, ma anche di aprirsi alla possibilità che dei nuovi incontri segnino l’inizio di una nuova, sorprendente, fase della loro vita.

Petra 2: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Petra 2? Al fianco di Parola Cortellesi e Andrea Pennacchi troviamo molti attori celebri., come Manuela Mandracchia e Francesco Colella, rispettivamente nei ruoli di Beatrice e Marco, due nuovi personaggi. “Petra Delicato è un personaggio che ho amato moltissimo dal primo momento: il suo animale domestico è un ragno che sostiene essere il miglior amico dell’uomo, perché non chiede niente, non fa niente e mangia una volta al mese. Petra è spiazzante, anticonvenzionale forte ma costantemente alle prese con le sue debolezze, fedele a se stessa ma pronta a mettersi in discussione soprattutto una donna libera che non teme il giudizio altrui. Da lei ci si aspetta che cambi il meno possibile. Invece è unica, anche in questo. Perché Petra cambia. E lo fa non per moda o per convenienza, ma per essere fedele a se stessa e ci riesce anche se mantiene saldo il suo spirito, la sua indole di indipendenza. Così la vedremo attratta da due uomini anche se credeva dopo ben due matrimoni finiti male, di non averne bisogno avendo trovato in Antonio Monte l’uomo ideale quello pronto ad esserci in ogni momento, l’amicizia la loro è una relazione autentica, ma anche lui incontrerà questa donna. Petra è una destabilizzatrice, una in grado di mettere in discussione tutto, per questo non riscuote sempre simpatia, è un’esploratrice della vita e vedremo poi cosa succede”, ha raccontato Cortellesi.

Personaggi

Petra Delicato (Paola Cortellesi)

Petra Delicato è un ispettore della squadra mobile di Genova. Dura e sensibile, rigida e anticonformista, decisa e fragile. Lavora stabilmente in coppia con il vice ispettore Antonio Monte, con il quale ha instaurato un rapporto di amicizia e stima che somiglia molto alla sua personale formula di felicità. Dopo due divorzi e scelte di vita imprevedibili, Petra è sempre decisa a salvaguardare la propria autonomia. Ma se nella prima stagione doveva ancora trovare la chiave per diventare vera protagonista della propria vita, in questa seconda stagione Petra è pronta a fare un ulteriore passo in avanti e a scoprire un nuovo, sorprendente, desiderio di cambiamento.

Antonio Monte è un uomo di mezza età, vedovo, con tanti anni di servizio alle spalle. È il vice ispettore della squadra mobile di Genova, che affianca Petra in tutte le indagini, e la loro complicità umana e professionale è ormai inossidabile. Con l’arrivo di Petra nella sua vita, Antonio ha dovuto rimettere in discussione il suo modo di essere e di vedere le cose. A tal punto che, in questa seconda stagione, lui stesso ha finito col convincersi che la solitudine e l’indipendenza siano la chiave per la felicità. Un incontro inaspettato, però, lo costringerà a rivalutare tutto e a scoprire che cambiare idea non significa rinnegare ciò che si è, ma entrare in una nuova fase della vita.

Beatrice è una donna di circa 50 anni, che ha ereditato dal padre un’importante clinica privata. Fa parte della buona società genovese, eppure è una donna profondamente anticonvenzionale, che non si lascia definire da etichette e perbenismi. Non si è mai sposata, un po’ per amore della sua indipendenza, un po’ perché ha sempre avuto la sensazione che gli uomini le si avvicinassero soprattutto per interesse. Quando Antonio Monte entra nella sua vita, Beatrice capisce subito che quell’uomo semplice, generoso, capace di passioni autentiche, è diverso da tutti gli altri. E nonostante abbiano caratteri molto diversi e abitudini agli antipodi, sarà pronta a mettersi in gioco.

Marco è un architetto di circa 45 anni, separato, con quattro figli che ha cresciuto da solo. Un uomo che sa impegnarsi, uno di quelli che si buttano nella vita con autoironia e la giusta dose di incoscienza. Quando sua figlia diventa la testimone chiave di un caso dell’ispettore Delicato, Marco intuisce presto che, al di là delle apparenze, lui e Petra sono molto simili. Entrambi indifferenti alle convenzioni sociali, entrambi consapevoli di quello che sono, entrambi ironici e irriverenti. Marco è un uomo risolto, che non ha bisogno di una compagna per crescere i figli o per essere felice, ma sa riconoscere il valore di un incontro importante e prova a viverlo fino in fondo.

Petra 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per la nuova stagione di Petra? In tutto quattro nuovi episodi, in onda ogni mercoledì su Sky Cinema Uno alle 21.15 a partire dal 21 settembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: mercoledì 21 settembre 2022

Seconda puntata: mercoledì 28 settembre 2022

Terza puntata: mercoledì 5 ottobre 2022

Quarta puntata: mercoledì 11 ottobre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Petra 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 ogni mercoledì dal 21 settembre 2022. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.