Petra 2 streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Paola Cortellesi

Dove vedere Petra 2, la nuova stagione della serie Sky Original con Paola Cortellesi? Appuntamento su Sky Cinema Uno dalle 21.15 ogni mercoledì dal 21 settembre 2022. Tornano le avventure dell’ispettore Petra Delicato. Al suo fianco Andrea Pennacchi nei panni del vice ispettore Antonio Monte. Ma dove vedere Petra 2 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La serie con Paola Cortellesi va in onda su Sky Cinema Uno con quattro nuovi episodi (uno a settimana) dal 21 settembre 2022 su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Il canale è visibile al tasto 301 del decoder Sky.

Petra 2 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la diretta streaming della serie collegandovi su Sky Go e NOW e selezionando il canale Sky Cinema Uno. Inoltre potete recuperare in qualsiasi momento gli episodi grazie alla funzione on demand del vostro decoder Sky, o sulle suddette piattaforme streaming.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la nuova stagione di Petra? In tutto quattro nuovi episodi, in onda ogni mercoledì su Sky Cinema Uno alle 21.15 a partire dal 21 settembre. Ecco la programmazione completa.