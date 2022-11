Perché ItaliaSì oggi – sabato 26 novembre 2022 – non va in onda su Rai 1: il motivo

Perché ItaliaSì oggi – sabato 26 novembre 2022 – non va in onda su Rai 1? Questo pomeriggio su Rai 1 il programma lascia spazio ai Mondiali Qatar 2022. In particolare alla partita Polonia-Arabia Saudita, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Quando torna ItaliaSì su Rai 1? Tranquilli: il programma dovrebbe tornare in onda già sabato prossimo. Il cambio di programma su Rai 1 non è una novità in queste settimane di novembre-dicembre. La Rai ha infatti deciso di dare ampio spazio al Mondiale stravolgendo la programmazione tv, in particolare di Rai 1 e Rai 2. Cambi di programmazione ci saranno quindi fino alla finale in programma il 18 dicembre in Qatar.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché ItaliaSì oggi – sabato 26 novembre 2022 – non va in onda, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il sabato pomeriggio su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.