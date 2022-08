Per sempre la mia ragazza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 30 agosto 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Per sempre la mia ragazza (Forever My Girl), film drammatico romantico del 2018 scritto e diretto da Bethany Ashton Wolf, tratto dall’omonimo romanzo di Heidi McLaughlin con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Saint Augustine, Louisiana, Josie viene lasciata all’altare dal fidanzato Liam. Otto anni dopo, Liam è un cantante country di successo. Il giorno dopo un concerto a New Orleans, Liam, dopo una storia di una notte, si sveglia per scoprire che la ragazza con cui ha dormito, eccitata, stava saltando ignara di essere sul suo cellulare. In preda al panico, Liam porta il telefono in un negozio di telefonia, dove l’esercente lo aggiusta. Successivamente, il suo manager domanda perché ha ancora il telefono, Liam rivela che contiene un messaggio molto importante. Mentre guarda la TV, Liam scopre che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico fin dall’infanzia, è rimasto ucciso in un incidente d’auto. Liam ritorna a St. Augustine e assiste ai funerali di Mason. Anche se Liam cerca di essere discreto, Josie lo riconosce. Dopo la sepoltura di Mason, Josie si avvicina a Liam e gli dà un pugno nello stomaco. Liam torna a casa di suo padre, il pastore Brian, anche se quest’ultimo è amareggiato dal fatto che Liam non abbia mai cercato di riprendere i contatti dopo essere diventato famoso. Mentre si riabitua nuovamente alla città, Liam incontra Josie nel negozio di fiori che possiede. Liam scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre biologico. Josie confessa che ha scoperto di essere incinta due settimane dopo che lui l’aveva lasciata all’altare. Anche se Josie ha provato a contattarlo, Liam non ha mai risposto alla chiamata, e Josie ha deciso che se a Liam non fosse importato abbastanza da richiamarla per scoprire cosa ci fosse di così importante, allora non lo avrebbe più contattato perché lei e Billy meritano di meglio. Alla fine, Liam convince Josie a lasciargli trascorrere del tempo con Billy, ma alle condizioni di Josie. Billy si rende presto conto che Liam è suo padre con grande sorpresa di Josie, e sostiene l’idea di Liam.

Per sempre la mia ragazza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Per sempre la mia ragazza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alex Roe: Liam

Jessica Rothe: Josie

Abby Ryder Fortson: Billy

Travis Tritt: Walt

Peter Cambor: Sam

Gillian Vigman: Doris

Judith Hoag: Dr. Whitman

Tyler Riggs: Jake

John Benjamin Hickey: Pastore Brian

Morgan Alexandria: Kiera

Lauren Gros: Laura

Terayle Hill: Mason

James Rackley: Johnny

Streaming e tv

Dove vedere Per sempre la mia ragazza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 agosto 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.