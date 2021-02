Per sempre la mia ragazza: la trama del film su Rai 1. Di cosa parla

Qual è la trama e di cosa parla il film Per sempre la mia ragazza, in prima visione questa sera – martedì 16 febbraio 2021 – su Rai 1 dalle 21.20? La pellicola del 2018 è un dramma sentimentale diretto da Bethany Ashton Wolf con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe. La storia è quella di Josie, abbandonata all’altare dal fidanzato il giorno del matrimonio. Otto anni dopo lui è un cantante di successo, ma torna in città per un funerale. Lì ritroverà Rosie, che ora ha una figlia di sette anni. Il film è tratto dal romanzo di Heidi McLaughlin. Nonostante le critiche negative che l’hanno accompagnato, il film ha incassato 16,4 milioni di dollari negli Stati Uniti. Ma qual è la trama completa di Per sempre la mia ragazza? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama: di cosa parla

Il film racconta la storia di Josie che vive in Lousiana. Il fidanzato Liam la lascia il giorno del matrimonio. Otto anni dopo è diventato un cantante country di successo, un giorno scopre che Mason, suo migliore amico e uno dei suo testimoni a quelle nozze che non si sono mai state, è morto in un incidente d’auto. Così, secondo la trama di Per sempre la mia ragazza, decide di fermare il tour e tornare a St. Augustine per i funerali. Arrivato in città scopre che Josie ha una figlia di 7 anni e che lui è il padre. La ragazza aveva provato a contattarlo lasciandogli anche un messaggio in segreteria ma Liam non aveva mai risposto. L’uomo vuole imparare a conoscere la figlia Billy e spinta dalla bambina Josie si convince a dargli una nuova opportunità.

Streaming e tv

Dove vedere Per sempre la mia ragazza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 16 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre, tasto 101 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

