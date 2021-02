Per sempre la mia ragazza: il cast del film. Attori e personaggi

Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, su Rai 1 va in onda il film in prima visione Per sempre la mia ragazza, un dramma sentimentale del 2018 diretto da Bethany Ashton Wolf con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe. La storia è quella di Josie, abbandonata all’altare dal fidanzato il giorno del matrimonio. Otto anni dopo lui è un cantante di successo, ma torna in città per un funerale. Lì ritroverà Rosie, che ora ha una figlia di sette anni. Il film è tratto dal romanzo di Heidi McLaughlin. Ma qual è il cast del film Per sempre la mia ragazza? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alex Roe: Liam

Jessica Rothe: Josie

Abby Ryder Fortson: Billy

Travis Tritt: Walt

Peter Cambor: Sam

Gillian Vigman: Doris

Judith Hoag: Dr. Whitman

Tyler Riggs: Jake

John Benjamin Hickey: Pastore Brian

Morgan Alexandria: Kiera

Lauren Gros: Laura

Terayle Hill: Mason

James Rackley: Johnny

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Per sempre la mia ragazza (titolo originale: Forever my girl), questa sera – 16 febbraio 2021 – su Rai 1.

Per sempre la mia ragazza: trama

I due attori Roe e Rothe recitano nei ruoli di Liam e Josie, una coppia che sembrerebbe destinata a un futuro felice. Il loro matrimonio sta per essere celebrato, ma lui ha un ripensamento all’ultimo secondo e fugge dalla chiesa. Otto anni più tardi Liam è diventato un famoso cantante country. Avendo saputo della morte di un amico d’infanzia, torna nella cittadina dove è cresciuto per partecipare al funerale dove rivede Josie, la quale non si lascia sfuggire l’occasione di sferrargli un cazzotto nello stomaco. Ma c’è una sorpresa ancora più grande che attende Liam, inconsapevole di quanto la sua vita stia per essere stravolta. Appuntamento questa sera – 16 febbraio 2021 – su Rai 1 con Per sempre la mia ragazza in prima visione dalle 21.20.

