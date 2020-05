Pelé: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Canale 5

Questa sera, giovedì 7 maggio 2020, va in onda su Canale 5 in prima serata il film Pelé, dedicato al grande campione brasiliano di calcio. Un film da non perdere per tutti gli appassionati di sport ma non solo, perché nella pellicola del 2016 diretta dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist racconta non solo il calciatore ma in generale l’uomo e la sua storia di riscatto: partito dalle favelas e arrivato sul tetto del mondo calcistico. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film Pelé? Scopriamolo insieme.

Trama

Pelé è la storia romanzata dell’ex calciatore brasiliano. Edson Arantes do Nascimento, questo il suo nome completo, ha conquistato la fama in tutto il mondo con lo pseudonimo di Pelé e in questo film si attraversano le grandi tappe della sua vita: dall’infanzia difficile, nella cittadina di Bauru, passando per il rapporto con il padre Dondinho. Grande importanza viene data alla vittoria da protagonista del suo primo mondiale, avvenuta nel 1958 con la nazionale brasiliana: aveva soltanto 17 anni.

Sapevate che in Pelé è comparso davvero il calciatore in carne ed ossa, sotto forma di cameo? Nella scena in cui la nazionale brasiliana inizia a giocare a pallone all’interno dell’hotel svedese, Pelé (interpretato nel film da Kevin de Paula) rovescia maldestramente una zuccheriera di un uomo seduto a tavolino. Quell’uomo è il vero Pelé. Inoltre, nella versione italiana il doppiaggio del cronista della finale del 1958 è stato affidato a un vero cronista sportivo, quale Bruno Pizzul.

Pelé: il cast del film

Tanti gli attori celebri che prendono parte a quest’opera, un grande omaggio a uno dei calciatori più forti di sempre. Nel cast abbiamo Kevin de Paula nelle vesti del campione di calcio Pelé attorno al quale ruota l’intera trama. A raffigurare il Pelé bambino è stato Leonardo Lima Carvalho.

Al suo fianco, abbiamo Seu Jorge che interpreta Dondinho, suo padre. Poi abbiamo Vincent D’Onofrio che interpreta Feola e Diego Boneta che interpreta José Altafini. Ancora abbiamo Colm Meaney nelle vesti di George Raynor e infine lo stesso Pelé che interpreta un uomo nell’hotel. Ecco gli attori e i personaggi interpretati.

Kevin de Paula: Pelé

Leonardo Lima Carvalho: Pelé da bambino

Seu Jorge: Dondinho

Vincent D’Onofrio: Feola

Diego Boneta: José Altafini

Rodrigo Santoro: Annunciatore brasiliano

Colm Meaney: George Raynor

Pelé: Cliente dell’albergo svedese dove la Nazionale Brasiliana è in ritiro

Di seguito il trailer ufficiale del film stasera, 7 maggio 2020, dalle 21.25 su Canale 5.

Pelé film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Pelé? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 7 maggio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

