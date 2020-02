Pechino Express 2020, i concorrenti e coppie in gara oggi

PECHINO EXPRESS 2020 CONCORRENTI (COPPIE) – Questa sera, 25 febbraio 2020, torna Pechino Express. Alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata del reality show condotto da Costantino Della Gherardesca che vede 10 (8 dopo le prime due puntate) coppie viaggiare senza soldi per diversi paesi asiatici. Ma quali sono i concorrenti dell’ottava edizione di Pechino Express in gara oggi (terza puntata)? Vediamo insieme chi è rimasto e gareggerà per la vittoria di tappa.

Nella scorsa puntata, la seconda (andata in onda il 18 febbraio) è stata eliminata la coppia de “I Guglioni” composta da Gennaro Lillio e Luciano Punzo. I due, arrivati agli ultimi due posti, sono stati “nominati” dai vincitori di tappa (I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi) e la busta nera di Costantino non li ha graziati. A causa di un brutto infortunio al ginocchio si è poi ritirata Asia Argento de “Le figlie d’arte”. Vera Gemma, sua compagna, è andata quindi a formare una nuova coppia con Gennaro Lillio (scelto da lei): “I sopravvissuti”. Nella tappa di oggi, 25 febbraio 2020, correranno quindi 8 coppie. Quali? Eccole nel dettaglio:

Le coppie eliminate / ritirate

Quali sono le coppie eliminate da Pechino Express? Di seguito le coppie (concorrenti) eliminate dopo le prime due puntate di Pechino Express 8:

Padre e figlia: Marco Berry – Ludovica Marchisio ELIMINATI

I Gugalioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo ELIMINATI

Le figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma RITIRATA

Chi vincerà la terza tappa in programma oggi? Qualche coppia sarà eliminata o, nonostante l’ultimo posto, sarà graziata? Appuntamento a stasera, 25 febbraio 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 per le risposte sui concorrenti di Pechino Express 2020.

