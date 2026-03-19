Pechino Express 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il reality Sky

Pechino Express è una delle trasmissioni più popolari e apprezzate, soprattutto dal pubblico giovane. Il reality va in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Alla conduzione Costantino Della Gherardesca. Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda sono gli inviati. Le dieci coppie in gara si metteranno alla prova intraprendendo un viaggio particolarmente avventuroso. I concorrenti di Pechino Express 2026 attraverseranno, infatti, l’Indonesia, la Cina e il Giappone, visitando luoghi incantevoli e suggestivi come Bali e Java. La tappa finale in cui verrà decretata la coppia vincitrice sarà a Kyoto. Appuntamento tutti i giovedì sera, a partire dal 12 marzo. Ma dove vedere Pechino Express 2026 in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire Pechino Express 2026 in esclusiva su Sky Uno alle ore 21.15 ogni giovedì sera, dal 12 marzo. Come ogni anno, i concorrenti avranno un budget ridottissimo a disposizione: 1 euro nella valuta locale. Inoltre, potranno contare su uno zainetto che contiene il minimo indispensabile. Il loro unico modo di sopravvivere è affidarsi alle popolazioni locali, chiedere ospitalità e lasciarsi guidare da loro.

Pechino Express 2026 streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare Pechino Express in modalità on demand in qualsiasi momento su Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky. potete seguire il reality in modalità streaming su NOW, per godersi le puntate quando volete. Il costo dei pacchetti varia da 4,99 euro a 14,99 euro al mese a seconda del servizio di cui si vuole usufruire. In futuro, inoltre, la nuova edizione dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca potrebbe essere disponibile in chiaro su TV8, come avvenuto in passato. Al momento, tuttavia, non è ancora stata diffusa una data.