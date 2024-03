Pechino Express 2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 21 marzo

PECHINO EXPRESS 2024 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 21 marzo, al termine dalla puntata di Pechino Express 2024 in onda su Sky Uno? A sorpresa, dopo l’exploit nella prima tappa, gli eliminati sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2024? In tutto sono otto: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

Condotto di nuovo da Costantino della Gherardesca e con l’aggiunta dell’inviato Gianluca Fru dei The Jackal, Pechino Express 2024 porterà le otto coppie in Vietnam, Laos per poi arrivare nello Sri Lanka.”’Pechino Express’ ha la capacità di saper raccontare – sottolinea Della Gherardesca – tutti lavorano affinché il programma racconti al telespettatore i luoghi che percorriamo, questo anche grazie alle nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. I concorrenti hanno la possibilità meravigliosa di potersi levare la maschera che tutti dobbiamo con fatica tenerci addosso durante la vita quotidiana”.

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2024 (qui sopra gli eliminati) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now. Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2023, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2024.