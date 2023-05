Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) della nona puntata, 4 maggio

Questa sera, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la nona puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Quattro le coppie semifinaliste che hanno superato indenni le eliminazioni e difficoltà delle prime otto tappe del lungo viaggio attraverso le Indie. Sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore (Gli Italo Americani), Federica Pellegrini e Matteo Giunta (I Novelli Sposi), Carolina Stramare e Barbara Prezia (Le Mediterranee), Salvatore Schillaci e la moglie Barbara Lombardo (I Siculi).

La nona tappa dello show prenderà il via da Oudong con un compagno di viaggio inaspettato: il rapper Jake La Furia, nella versione di un simpatico ‘malus musicale’. Le prime due coppie che riusciranno a firmare il Libro Rosso al villaggio galleggiante di Kampong Loung si sfideranno in un’avvincente Prova Vantaggio, mai così agguerrita considerando il residuo numero di coppie in gara e l’importanza di guadagnare un posto nella classifica finale. Nella puntata in onda giovedì 4 maggio, si consolideranno ostilità e alleanze sulla strada verso il traguardo della nona tappa, fissato a Battambang. Per tutti la corsa verso l’agognato Tappeto Rosso sarà, come sempre, piena di insidie. Alcune coppie saranno messe fisicamente a dura prova causa di alcuni infortuni che li colpiranno durante il tragitto. Sul traguardo finale della tappa, i concorrenti apprenderanno la classifica conclusiva: la prima coppia a saltare sul Tappeto Rosso contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una Ong locale. Le ultime due coppie della classifica di puntata affideranno il proprio destino prima al ballottaggio e poi al contenuto della Busta nera, che decreterà se la penultima tappa è eliminatoria o meno. Chi riuscirà a ottenere un posto nella Finale di Pechino Express 2023?

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023 su Sky Uno? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole: