Pechino Express 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality in onda su Sky Uno? In tutto andranno in onda 10 puntate: la prima giovedì 9 marzo 2023; l’ultima (la finale) giovedì 11 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 9 marzo 2023

Seconda puntata: giovedì 16 marzo 2023

Terza puntata: giovedì 23 marzo 2023

Quarta puntata: giovedì 30 marzo 2023

Quinta puntata: giovedì 6 aprile 2023

Sesta puntata: giovedì 13 aprile 2023

Settima puntata: giovedì 20 aprile 2023

Ottava puntata: giovedì 27 aprile 2023

Nona puntata: giovedì 4 maggio 2023

Decima puntata: giovedì 11 maggio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Pechino Express 2023? Ogni puntata (in onda il giovedì sera su Sky Uno) avrà una durata di 150 minuti.

In questa stagione il reality show arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Pechino Express 2023 in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now.

Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2022, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2023.