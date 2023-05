Pechino Express 2023, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 11 maggio

PECHINO EXPRESS 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 11 maggio, nel corso dalla puntata di Pechino Express 2023 in onda su Sky Uno? Ad essere eliminati sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Coppie

Quali sono le coppie (concorrenti) in gara a Pechino Express 2023? A lottare per il premio finale, che sarà poi devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione, sono 9 coppie. Eccole:

Le attiviste: GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI

Gli avvocati: ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI

Gli Italo Americani: JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE

Gli ipocondriaci: DARIO E CATERINA VERGASSOLA

Mamma e Figlio: MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA

I Novelli sposi: FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA

Le mediterranee: CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA

I siculi: SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO

SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO Gli istruiti: MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

Streaming e tv

Dove vedere Pechino Express 2023 (qui sopra gli eliminati) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o sulla piattaforma a pagamento Now.

Dopo il suo passaggio su Sky, il programma andrà in onda anche in chiaro su Tv8. Non è ancora stata annunciata la data ma, salvo sorprese, si dovrebbe seguire lo stesso cronoprogramma dell’edizione 2022, con la messa in onda in chiaro nell’autunno del 2023.