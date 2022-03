Pechino Express 2022, anticipazioni quarta puntata, 31 marzo

Questa sera, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno la quarta puntata di Pechino Express 2022. Il reality show lascia Rai 2 per avventurarsi sui piccoli schermi della pay-tv di Sky e vedrà in gara dieci coppie per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia sceglie un nome di battaglia, ma soltanto una sarà proclamata vincitrice di questa edizione. Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Pechino Express 2022, in onda stasera, giovedì 31 marzo? Scopriamole insieme.

Anticipazioni: l’itinerario, la tappa del viaggio

Continua il viaggio sulla Rotta dei Sultani nella quarta tappa – ultima in Turchia e interamente ambientata a Istanbul – per le otto coppie di viaggiatori rimaste, con al timone sempre Costantino della Gherardesca. La splendida città turca, unica metropoli al mondo a ergersi su due continenti – Europa e Asia – sarà il teatro delle diverse prove che i viaggiatori dovranno affrontare durante la puntata. Chi le supererà continuerà il viaggio di Pechino Express che dopo questa ultima tappa in Turchia si sposterà in Uzbekistan, per poi andare in Giordania e negli Emirati Arabi, fino alla finale a Dubai.

Con la sua storia millenaria e la sua vitalità contemporanea, i viaggiatori – zaini in spalla e con la possibilità di spendere solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale – conosceranno le tradizioni religiose, enogastronomiche e culturali della città sul Bosforo percorrendo 103 km. Con l’ultima busta nera che ha decretato la scorsa puntata non eliminatoria, tutte le otto coppie ancora in gara andranno nella quarta puntata alla scoperta di Istanbul: Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia.

Le coppie di viaggiatori vivranno le bellezze della città, dalle migliaia di moschee ai rilassanti hammam; le loro usanze, come la celebre contrattazione al bazaar; e i cibi locali, dal gelato dondurma al pane simitci. Quale coppia vincerà la tappa – contribuendo così al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione – e quale rischierà di non volare in Uzbekistan, interrompendo la straordinaria avventura di Pechino Express?

Pechino Express 2022: le coppie in gara

La nuova edizione di Pechino Express parte con dieci coppie in gara per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia ha scelto un nome per la gara. A guidarli in questa lunga e difficile avventura è ancora una volta Costantino della Gherardesca, che riprende il suo ruolo di conduttore anche in casa Sky. Ecco di seguito chi sono le coppie e i concorrenti in gara di Pechino Express 2022:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Streaming e TV

Dove vedere la quarta puntata di Pechino Express 2022 in diretta tv e in streaming? Il reality show va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno disponibile al canale 108, digitale terrestre canale 455 a partire dal 10 marzo 2022. È sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.