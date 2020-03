Pechino Express 2020 streaming e tv: dove vedere il game show

Pechino Express 2020 streaming e tv: dove vedere il programma

PECHINO EXPRESS 2020 STREAMING TV – Ogni martedì sera su Rai 2 va in onda il game show Pechino Express, programma condotto da Costantino Della Gherardesca giunto alla sua ottava edizione. Dieci coppie in gara che si sfidano a colpi di autostop per raggiungere diverse mete sparse per l’Asia. Ogni concorrente ha con sé uno zaino con un kit di beni di prima necessità e un euro in tasca al giorno per affrontare la propria avventura. L’edizione di quest’anno, il cui sottotitolo è Le stagioni dell’Oriente, prevede che le dieci coppie partano dalla Thailandia, passino per la Cina e arrivino in Corea del Sud. Dove vedere Pechino Express 2020 in streaming e tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express 2020

Pechino Express 2020, dove vederlo in tv

L’ottava stagione di Pechino Express è disponibile su Rai 2 a partire da martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 21,20.

Rai 2 è disponibile sul secondo canale del digitale terrestre. C’è poi anche la versione in HD del canale, disponibile al 502.

E non è finita qui: per chi è in possesso di un decoder Sky, Rai 2 può essere visto anche al tasto 101 del proprio telecomando. Ci sono dunque possibilità per tutti i gusti.

Le tappe del viaggio a Pechino Express 2020

Pechino Express 2020, dove vederlo in streaming

Con il tuo computer (o smartphone, o tablet), ti basta connetterti a internet e poi andare sul sito RaiPlay, il portale ufficiale della tv pubblica, su cui vengono caricate le clip e le puntate intere delle trasmissioni, divise per titoli e per tematiche.

Arrivato qui, basterà cercare il nome della trasmissione che vuoi vedere nel campo delle ricerche, oppure dal menù a tendina selezionare il settore che ti interessa.

Non sei interessati a un contenuto on demand, ma vuoi invece seguire la diretta tv? Non ci sono problemi. Sul portale Rai non sono disponibili soltanto le repliche dell’ultima settimana (in alcuni casi anche quelle precedenti). Dallo stesso menù a tendina è possibile infatti accedere alle dirette in streaming di tutti i canali del gruppo lombardo, compreso Rai 2 (QUI vai direttamente a RaiPlay/Rai 2). Cliccando, parte la diretta del canale.

Tutti i concorrenti e le coppie di Pechino Express 2020

Pechino Express 2020, come seguire lo show sui social

L’ottava stagione di Pechino Express è anche social: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine ufficiali di Pechino Express e di Rai 2 (Instagram, Facebook, Twitter).