Passeggeri notturni, la trama del film con Claudio Gioè

Arriva su Rai 3 in prima serata, venerdì 3 aprile 2020, un nuovo film tratto dalla serie “Passeggeri Notturni”. La storia si rifà alla raccolta di Gianrico Carofiglio ed è andata in onda dapprima in esclusiva su RaiPlay e poi, in prima tv, su Rai 3. Questa sera va in onda il primo film, intitolato per l’appunto Passeggeri notturni. Il capitolo è stato diretto da Riccardo Grandi ed è una produzione Anele con Rai Fiction. Nel cast vediamo Nicole Grimaudo interpretare Nicole, mentre il protagonista Enrico è interpretato da Claudio Gioé. Vediamo qual è la trama di Passeggeri Notturni.

Passeggeri Notturni, la trama del film: di cosa parla

In una Bari moderna e inedita, si racconta la storia di Enrico, uno speaker radiofonico che racconta tutte le sere le storie dei suoi ascoltatori: c’è Sabrina, molto timida, segnata da una storia passata che ha conseguenze sul suo modo di rapportarsi con gli altri. E poi c’è Massimiliano, che fa il fotografo ed è perseguitato dal rimorso di non aver rincorso Laura, una ragazza che ha perso la vista e che ha conosciuto in aeroporto. Enrico poi racconta anche la storia di Giovanni, che ha giudicato male uno sconosciuto (Michelangelo), o anche la storia di Paola, un’ex poliziotta tormentata da un caso delicato che le ha cambiato per sempre la vita.

Ma la vita di Enrico cambia quando una sera, salendo a bordo di un treno notturno, conosce la misteriosa Valeria, una donna molto affascinante che però sembra nascondere un grande dolore. Il mattino seguente, Enrico nonla trova più, di Valeria non c’è traccia, ma quell’incontro l’ha segnato nel profondo e ha conseguente anche sul suo lavoro. In ogni storia che ascolta, Enrico sente lei, tutto sembra riportarlo a lei. Nel frattempo, Enrico riceve la visita di Nicola, un amico poliziotto che sta indagando su un caso di suicidio di una ragazza che si è trasferita da poco a Bari. Enrico scopre che si tratta di Sabrina, quell’ascoltatrice timida tormentata da un grande dolore. Qualche tempo prima, la ragazza aveva confessato allo speaker di non essere più in grado di gestire tanta sofferenza ed Enrico l’aveva spinta a reagire.

Tormentato dal senso di colpa, Enrico allora decide di andare al suo funerale ed è lì che incontra di nuovo Valeria, facendo una scoperta sconvolgente. Passeggeri notturni vi aspetta questa sera, venerdì 3 aprile 2020, in prima serata dalle 21:20 su Rai 3.

