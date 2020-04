Passeggeri Notturni, il film tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio: trama, cast e streaming

In principio, la serie Passeggeri Notturni è stata presentata in esclusiva su RaiPlay, ma venerdì 3 aprile 2020 arriva anche su Rai 3. La serie è tratta dalle raccolte di Gianrico Carofiglio, “Passeggeri Notturni” e “Non esiste saggezza” ed è diventata un film a capitoli per la tv. Si tratta di una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction e il protagonista è Claudio Gioè che interpreta Enrico, un conduttore radiofonico di una trasmissione serale. La regia è a cura di Riccardo Grandi. Ogni film dura 90 minuti ed esplora la tematica della violenza sulle donne e della giustizia in tutte le sue sfaccettature.

Passeggeri notturni, la trama del film

L’ambientazione del film è Bari, così inedita e moderna. Enrico, ogni sera, dal suo studio di registrazione intrattiene il pubblico con il suo carisma, racconta storie di altri ascoltatori e sceglie di volta in volta le canzoni più appropriate per accompagnare i suoi racconti. Ma quali sono queste storie? C’è quella di Sabrina, un’ascoltatrice fedele ma molto timida che è stata segnata nella sua vita da un evento doloroso che ha causato diversi problemi nel suo relazionarsi con gli altri; poi c’è Massimiliano, un fotografo pentito di non aver mai tentato di ritrovare il suo grande amore Laura, una ragazza cieca conosciuta per caso in aeroporto. Giovanni invece ha professato un giudizio affrettato nei confronti di Michelangelo, uno sconosciuto, oppure la storia di Paola, un’ex poliziotta sconvolta da un caso che ha cambiato la sua vita.

La trama completa di Passeggeri Notturni

La vita di Enrico cambia quando, su un treno notturno, incontra Valeria, una donna affascinante che però gli nasconde qualcosa, forse un grande dolore. La mattina seguente, lei è scomparsa nel nulla, ma quell’incontro fugace gli rimarrà impresso nella testa e avrà conseguenze su tutto.

Passeggeri notturni, il cast

Chi vediamo nel cast di Passeggeri notturni? Vediamo il protagonista, Enrico, interpretato da Claudio Gioè, mentre Valeria, la misteriosa passeggera del treno, è interpretata da Nicole Grimaudo. Dei personaggi che s’intrecciano alla storia di Enrico e Nicole vediamo Sabrina, la timida interpretata da Marta Gastini, poi il fotografo Massimiliano interpretato da Alessio Vassallo, Laura interpretata da Caterina Shulha e Giovanni interpretato Alessandro Tiberi. Poi vediamo Paolo Sassanelli interpretare Michelangelo, Ivana Lolito interpretare Paola e Gian Marco Tognazzi interpretare Nicola.

Passeggeri notturni, dove vedere il film: tv e streaming

Come vedere il film Passeggeri notturni in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 3 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming