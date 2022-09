A che ora inizia la partita del Cuore 2022: l’orario della diretta su Rai 2

A che ora inizia la partita del Cuore 2022? Il match va in onda questa sera, 7 settembre 2022, su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura alle ore 21.15. Un appuntamento di beneficienza ormai classico, giunto alla 31esima edizione. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio, voce della Nazionale, con il commento tecnico di Lele Adani. Tanti i personaggi famosi che prenderanno parte al match, che si gioca allo stadio di Monza. A sfidarsi la Nazionale Cantanti e il Charity Team.

Squadre e calciatori

A sfidarsi per la Partita del Cuore 2022 sono la Nazionale Cantanti e il Charity Team. Di fronte la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone, e il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, che schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio. “Sono molto felice di tornare a parlare di calcio e di tornare a fare la Partita Del Cuore, dopo tanti anni. Ho accettato di buon grado. Sarà una partita molto divertente all’insegna della beneficenza. Ci saranno dei grandissimi calciatori e il nostro obiettivo è divertire e divertirci”, ha dichiarato Simona Ventura in conferenza stampa.

Streaming e tv

Dove vedere la Partita del Cuore 2022? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 7 settembre 2022, dalle ore 21.15 con la conduzione di Simona Ventura. Rai 2 è disponibile al tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky. Se non siete a casa, potete seguire il match in streaming su RaiPlay.