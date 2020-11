Pari e dispari, il film con Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 22 novembre 2020, va in onda il film Pari e dispari, che ripropone in prima serata il magico duo composto da Terence Hill e Bud Spencer. Il film, del 1978, è diretto da Sergio Corbucci ed è inteso come il quarto film che ha ottenuto i maggiori incassi nella stagione cinematografica di quell’anno. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast di questo film.

Trama

Johnny Firpo, guardiamarina, deve sgominare una banda di allibratori clandestini guidati da Paragoulis, detto il Greco, la cui fama da giocatore di poker lo precede dappertutto. Per riuscire nell’impresa, l’ammiraglio O’Connor gli consiglia di farsi affiancare da Charlie, un camionista ed ex giocatore d’azzardo amico di suor Susanna. Johnny, capendo di non poterlo piegare facilmente, allora gli mente e gli dice di essere il suo fratellastro e che vuole portarlo dal padre che non vedeva da anni (e che convince promettendogli una grande parte del bottino). I due, uniti sul fronte della menzogna, fanno credere a Charlie che i soldi vinti a poker serviranno per un’operazione salva vita (per gli occhi del padre cieco).

Cast

Ecco il cast di Pari e dispari:

Bud Spencer: Charlie Firpo

Terence Hill: Johnny Firpo

Luciano Catenacci: il greco

Marisa Laurito: Suor Susanna

Kim McKay: donna bionda complice dei malviventi

Salvatore Borgese: Nynfus

Jerry Lester: Mike Firpo

Woody Woodbury: ammiraglio O’Connor

Carlo Reali: ammiraglio

Riccardo Pizzuti: Mancino

Claudio Ruffini: Picchio

Sergio Smacchi: Smilzo

Vincenzo Maggio: Tappo

Giovanni Cianfriglia: scagnozzo

Giancarlo Bastianoni: Verdone

Salvatore Basile: scagnozzo

Streaming

Dove vedere Pari e dispari? Il film viene trasmesso su Rete 4 domenica 22 novembre 2020 alle ore 21:20. Chi vuole seguirlo in diretta tv può sintonizzarsi al tasto 4 o 504 per la versione HD del vostro telecomando. Chi invece vuole seguirlo in streaming può farlo tramite MediasetPlay.

