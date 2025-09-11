Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Pare parecchio Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Pare parecchio Parigi: trama, cast, attori, storia vera, streaming del film su Rai 1

Questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Pare Parecchio Parigi, con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica. La regia è di Pieraccioni. Ma vediamo tutte le informazioni.

Trama

Bernardo, Giovanna ed Ivana sono tre fratelli che non si parlano da anni e vorrebbero soddisfare il desiderio del loro anziano e malato padre che non ha mai visto Parigi. Le condizioni dell’uomo però non permettono tragitti così lunghi, e i suoi figli optano per fare finta di partire in camper… pur non uscendo dal maneggio di Bernardo.

La trama, stando alle note di regia, è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi.

Pare parecchio Parigi: il cast del film

Attori molto conosciuti nel film di Leonardo Pieraccioni in onda su Rai 1. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Leonardo Pieraccioni: Bernardo Cannistraci
  • Chiara Francini: Giovanna Cannistraci
  • Giulia Bevilacqua: Ivana Cannistraci
  • Nino Frassica: Arnaldo Cannistraci
  • Massimo Ceccherini: vicino
  • Gianni D’Addario: appuntato Bartezzani
  • Giancarlo Ratti: primario
  • Massimiliano Galligani: Massimiliano
  • Giuseppe Gandini: Tonio
  • Alessandro Riccio: Paolino
  • Marta Richeldi: hostess
  • Giorgio Borghetti: capitano
  • Alessio Binetti: co-pilota
  • Nina Pons: Annina
  • Gabriele Careddu: Mirko
  • Gianna Giachetti: madre del vicino
  • Gianmaria Vassallo: carabiniere
  • Gaia Nanni: Antonella
  • Gioele Rotini: cameraman
  • Eleonora Di Miele: assistente del primario
  • Giorgia Tomasi: prostituta
  • Dalia Kalala: Odile
  • Giorgia Trasselli: Anna Cannistraci
  • Sergio Forconi: Magnolfi
  • Andrea Muzzi: cameriere
  • Gianni Franco: Walter Vannuccini
  • Alessandro Paci: motociclista
  • Angelica Massera: motociclista
  • Ludovica Baiardi: studentessa
  • Antonio Lo Cascio: infermiere
  • Michele Lombardi: paramedico
  • Teresa Magni: cavallerizza
  • Giovanni Serni: signor Loder
  • Alessio Scali: Brogio

Streaming e tv

Dove vedere Pare Parecchio Parigi in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 settembre 2025
TV / La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione: tutto quello che c’è da sapere
TV / Elisa – San Siro: tutto quello che c’è da sapere sul concerto
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 settembre 2025
TV / La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione: tutto quello che c’è da sapere
TV / Elisa – San Siro: tutto quello che c’è da sapere sul concerto
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 settembre 2025
TV / The Plane: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Spettacoli / La concorrente che nascose i bigliettini nel reggiseno a Telemike: "Fui umiliata da Bongiorno"
TV / Ascolti tv mercoledì 10 settembre: Semplicemente Fiorella, Rocco Schiavone, Chi l’ha visto?, My mother
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata in replica
TV / Semplicemente Fiorella: anticipazioni, ospiti e scaletta dello show (in replica) della Mannoia su Rai 1
TV / Annem – My Mother (Mia madre): tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca