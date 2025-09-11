Pare parecchio Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
Questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Pare Parecchio Parigi, con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica. La regia è di Pieraccioni. Ma vediamo tutte le informazioni.
Trama
Bernardo, Giovanna ed Ivana sono tre fratelli che non si parlano da anni e vorrebbero soddisfare il desiderio del loro anziano e malato padre che non ha mai visto Parigi. Le condizioni dell’uomo però non permettono tragitti così lunghi, e i suoi figli optano per fare finta di partire in camper… pur non uscendo dal maneggio di Bernardo.
La trama, stando alle note di regia, è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi.
Pare parecchio Parigi: il cast del film
Attori molto conosciuti nel film di Leonardo Pieraccioni in onda su Rai 1. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Leonardo Pieraccioni: Bernardo Cannistraci
- Chiara Francini: Giovanna Cannistraci
- Giulia Bevilacqua: Ivana Cannistraci
- Nino Frassica: Arnaldo Cannistraci
- Massimo Ceccherini: vicino
- Gianni D’Addario: appuntato Bartezzani
- Giancarlo Ratti: primario
- Massimiliano Galligani: Massimiliano
- Giuseppe Gandini: Tonio
- Alessandro Riccio: Paolino
- Marta Richeldi: hostess
- Giorgio Borghetti: capitano
- Alessio Binetti: co-pilota
- Nina Pons: Annina
- Gabriele Careddu: Mirko
- Gianna Giachetti: madre del vicino
- Gianmaria Vassallo: carabiniere
- Gaia Nanni: Antonella
- Gioele Rotini: cameraman
- Eleonora Di Miele: assistente del primario
- Giorgia Tomasi: prostituta
- Dalia Kalala: Odile
- Giorgia Trasselli: Anna Cannistraci
- Sergio Forconi: Magnolfi
- Andrea Muzzi: cameriere
- Gianni Franco: Walter Vannuccini
- Alessandro Paci: motociclista
- Angelica Massera: motociclista
- Ludovica Baiardi: studentessa
- Antonio Lo Cascio: infermiere
- Michele Lombardi: paramedico
- Teresa Magni: cavallerizza
- Giovanni Serni: signor Loder
- Alessio Scali: Brogio
Streaming e tv
Dove vedere Pare Parecchio Parigi in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.