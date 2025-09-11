Pare parecchio Parigi: trama, cast, attori, storia vera, streaming del film su Rai 1

Questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda il film Pare Parecchio Parigi, con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica. La regia è di Pieraccioni. Ma vediamo tutte le informazioni.

Trama

Bernardo, Giovanna ed Ivana sono tre fratelli che non si parlano da anni e vorrebbero soddisfare il desiderio del loro anziano e malato padre che non ha mai visto Parigi. Le condizioni dell’uomo però non permettono tragitti così lunghi, e i suoi figli optano per fare finta di partire in camper… pur non uscendo dal maneggio di Bernardo.

La trama, stando alle note di regia, è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi.

Pare parecchio Parigi: il cast del film

Attori molto conosciuti nel film di Leonardo Pieraccioni in onda su Rai 1. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Leonardo Pieraccioni: Bernardo Cannistraci

Chiara Francini: Giovanna Cannistraci

Giulia Bevilacqua: Ivana Cannistraci

Nino Frassica: Arnaldo Cannistraci

Massimo Ceccherini: vicino

Gianni D’Addario: appuntato Bartezzani

Giancarlo Ratti: primario

Massimiliano Galligani: Massimiliano

Giuseppe Gandini: Tonio

Alessandro Riccio: Paolino

Marta Richeldi: hostess

Giorgio Borghetti: capitano

Alessio Binetti: co-pilota

Nina Pons: Annina

Gabriele Careddu: Mirko

Gianna Giachetti: madre del vicino

Gianmaria Vassallo: carabiniere

Gaia Nanni: Antonella

Gioele Rotini: cameraman

Eleonora Di Miele: assistente del primario

Giorgia Tomasi: prostituta

Dalia Kalala: Odile

Giorgia Trasselli: Anna Cannistraci

Sergio Forconi: Magnolfi

Andrea Muzzi: cameriere

Gianni Franco: Walter Vannuccini

Alessandro Paci: motociclista

Angelica Massera: motociclista

Ludovica Baiardi: studentessa

Antonio Lo Cascio: infermiere

Michele Lombardi: paramedico

Teresa Magni: cavallerizza

Giovanni Serni: signor Loder

Alessio Scali: Brogio

Streaming e tv

Dove vedere Pare Parecchio Parigi in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.