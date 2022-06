Parata 2 giugno 2022 a Roma streaming e diretta tv: dove vedere Frecce Tricolori

Dove vedere la Parata di giovedì 2 giugno 2022 a Roma in diretta TV e live streaming? Dove seguire le Frecce Tricolori? Ogni anno ricorre la Festa della Repubblica, un anniversario che il popolo italiano ricorda con grande entusiasmo poiché si riallaccia al referendum indetto nel 1946, quando l’Italia abolì la monarchia scegliendo la Repubblica. Dopo due anni segnati duramente dalla pandemia, torna dal vivo la parata militare che contraddistingue il 2 giugno. Come da tradizione, il presidente Sergio Mattarella si recherà presso l’Altare della Patria dove depositerà la corona d’alloro con i tre colori della bandiera italiana. Poco dopo, partiranno le Frecce Tricolori che tingeranno il cielo romano di rosso, verde e bianco, accompagnando la parata militare. Ma dove seguire l’evento anche in diretta televisiva e live streaming?

In TV

Essendo un evento a carattere nazionale, la parata del 2 giugno 2022 che si svolge a Roma dovrebbe essere trasmessa in diretta televisiva anche sulla TV di stato, quindi seguita dal TG1 su Rai 1. L’appuntamento è segnato indicativamente per le 9:15 a Roma, per cui sarà trasmesso in diretta anche dal TG del mattino. Per seguirlo in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure sul tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può sintonizzarsi al tasto 101.

Parata 2 giugno 2022 Roma streaming

Non solo TV. Chi vuole seguire l’appuntamento del 2 giugno da Roma in collegamento streaming può farlo comodamente grazie a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dalla Rai a titolo gratuito previa registrazione. Come funziona? Facile: basta accedere – o registrarsi se è la prima volta, anche tramite social – e scegliere il canale in diretta tramite il menù a tendina sulla sinistra. Una volta selezionata la diretta di Rai1, sarete collegati alla parata del 2 giugno a Roma.