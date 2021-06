Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama, storia vera (?), cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Paradise Beach – Dentro l’incubo (The Shallows), film del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Blake Lively. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La surfista e studentessa di medicina Nancy Adams, con l’aiuto di un messicano (Carlos), riesce a raggiungere Paradise Beach, un luogo incantevole e di ubicazione semi-sconosciuta – una spiaggia isolata e collocata entro un’insenatura, in una zona della Bassa California (Messico) a distanza imprecisata dalla città di Tijuana – luogo in cui molti anni prima sua madre, poi morta di cancro, aveva scattato una foto con la tavola da surf. Nancy si imbatte in una coppia di giovani surfisti come lei, intenti a cavalcare le onde. Per tutta la giornata i tre sfidano il mare di Paradise Beach. Verso sera, amareggiata da una chiamata ricevuta da suo padre che le chiedeva di tornare a casa da lui e da sua sorella, Nancy decide di nuotare un’ultima volta, mentre gli altri due surfisti se ne vanno. Rimasta sola, la ragazza scorge poco più al largo la carcassa di una balena sbranata e circondata da gabbiani, e improvvisamente la donna viene aggredita da un grande squalo bianco, che la ferisce ad una gamba. Nancy si salva aggrappandosi alla carcassa della balena, ma lo squalo non sembra desistere. Con uno sforzo immane, la donna riesce a nuotare verso uno scoglio isolato dall’alta marea, sul quale trova rifugio anche un gabbiano ferito ad un’ala. Ma il rischio di morire dissanguata la costringerà a lasciare lo scoglio…

Storia vera

Paradise Beach – Dentro l’incubo racconta una storia vera? Ve lo diciamo subito: la risposta è no. Nessuna storia vera. Seppure la trama possa farlo pensare, il film è frutto dell’immaginazione degli sceneggiatori e del regista.

Paradise Beach – Dentro l’incubo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Paradise Beach – Dentro l’incubo, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori (quattro in tutto) con i rispettivi ruoli:

Blake Lively: Nancy Adams

Óscar Jaenada: Carlos

Brett Cullen: padre di Nancy

Sedona Legge: Chloe Adams

Streaming e tv

Dove vedere Paradise Beach – Dentro l’incubo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.