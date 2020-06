Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 18 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Paradise Beach – Dentro l’incubo (The Shallows), film del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Blake Lively. Ma qual è la trama del film? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La surfista e studentessa di medicina Nancy Adams (interpretata da Blake Lively), con l’aiuto di un messicano (Carlos), riesce a raggiungere Paradise Beach, una spiaggia isolata e collocata in un’insenatura, in una zona della Bassa California (Messico) a distanza imprecisata dalla città di Tijuana, luogo in cui – molti anni prima – sua madre aveva scattato una foto con la tavola da surf. Poco dopo Nancy si imbatte in una coppia di giovani surfisti come lei, intenti a cavalcare le onde. Ben presto i tre legano e per tutta la giornata sfidano il mare di Paradise Beach.

Verso sera Nancy decide di nuotare un’ultima volta, mentre i suoi nuovi compagni tornano a casa. Rimasta completamente sola, la ragazza scorge poco più al largo la carcassa di una megattera morente, sbranata viva e circondata da gabbiani, e improvvisamente viene aggredita da un grande squalo bianco, che la ferisce gravemente ad una gamba.

Nancy si salva miracolosamente aggrappandosi alla carcassa della balena, ma lo squalo non sembra desistere. La ragazza riesce a nuotare verso uno scoglio isolato dall’alta marea, sul quale trova rifugio anche un gabbiano ferito ad un’ala. La ragazza trascorre così la notte all’addiaccio, aspettando la bassa marea e i soccorsi, quando, alle prime luci dell’alba, intravede un uomo addormentato sulla spiaggia e chiede disperatamente aiuto.

L’uomo, ubriaco, pur sentendo le richieste di aiuto di Nancy, decide di rubare le cose da lei lasciate sulla spiaggia. Accortosi della tavola da surf alla deriva decide di recuperarla, finendo a sua volta preda dello squalo che lo spezza in due tronconi, condannandolo ad una morte atroce. Poche ore dopo, i due surfisti del giorno prima ritornano a Paradise Beach, ignari della minaccia, e Nancy cerca invano di avvertirli del pericolo…

Mentre le sue ferite peggiorano, Nancy prima riesce a curare l’ala al gabbiano poi a recuperare la videocamera GoPro di uno dei due surfisti uccisi e registra un messaggio. Resasi precedentemente conto che lo squalo non sopporta i coralli urticanti, decide di passare attraverso un branco di meduse che dovrebbero produrre lo stesso effetto sulla bestia; come previsto, il predatore cerca di raggiungerla ma viene ferito e allontanato dalle meduse stesse. Nancy riesce così a raggiungere la boa e utilizza un paletto staccatosi da essa per pugnalare lo squalo bianco all’altezza della pinna dorsale, ma il grosso pescecane non demorde.

Nancy, temporaneamente in salvo, scorge finalmente una nave mercantile che sta passando nelle vicinanze e cerca di mandarle dei segnali con la pistola di segnalazione nella scatola di emergenza della boa. Tuttavia i proiettili, logorati dal tempo, non sembrano funzionare e cadono inesorabilmente in acqua senza produrre luce. La nave si allontana senza accorgersi della ragazza. Nancy sembra aver esaurito tutte le opzioni, quando un bambino, passando per caso sulla spiaggia, trova la GoPro con il messaggio della giovane e le immagini dello squalo e corre a chiamare aiuto.

Nel frattempo lo squalo bianco attacca nuovamente la boa su cui si trova Nancy; decisa più che mai a vendere cara la pelle, la giovane spara gli ultimi colpi rimasti nella pistola lanciarazzi contro lo squalo, che cerca di rovesciare la boa per divorare la ragazza. Ricordatasi dell’olio misto a sangue che usciva dal cadavere della balena, Nancy lo colpisce con un razzo e incendia la superficie dell’acqua, ferendo il predatore, che in preda alla rabbia attacca direttamente la boa di segnalazione.

Nancy finisce inevitabilmente in acqua e lotta come una furia per salvarsi usando la boa per proteggersi come può. Infine, decide di utilizzare i pesi della boa stessa per farsi trascinare verso il fondo ed eliminare l’animale, che rimane impalato mortalmente da un groviglio di carpenteria metallica.

Intanto il bambino, rivelatosi essere il figlio di Carlos, ha avvertito il padre, che trova Nancy a riva stremata e debole, ma ancora viva…

Il trailer del film

Vista la trama, ecco il trailer di Paradise beach – Dentro l’incubo:

Paradise beach – Dentro l’incubo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Paradise Beach – Dentro l’incubo, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli del film in onda oggi su Rai 2:

Blake Lively: Nancy Adams

Óscar Jaenada: Carlos

Brett Cullen: padre di Nancy

Sedona Legge: Chloe Adams

Doppiatori

Ma di chi sono le voci degli attori? Di seguito i doppiatori di Paradise Beach – Dentro l’incubo:

Francesca Manicone: Nancy Adams

Diego Suarez: Carlos

Marco Mete: padre di Nancy

Sara Labidi: Chloe Adams

Streaming e tv

Dove vedere Paradise Beach – Dentro l’incubo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

