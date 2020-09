Papillon, la trama del film su Henri Charrière stasera su Rai 3: storia vera

Papillon è un film del 2017 diretto da Michael Noer che racconta la storia vera di Henri Charrière, detto appunto Papillon, un ragazzo di 25 anni, scassinatore della malavita parigina. Si tratta del remake del film omonimo del 1973 che è a sua volta la versione cinematografica dell’autobiografia di Henri Charriere. Ma qual è la trama del film Papillon, stasera dalle 21.20 su Rai 3? Di cosa parla? Scopriamolo insieme.

Trama: la storia vera di Henri Charrière

Il film racconta la storia vera di Henri Charrière, e riprende la sua stessa autobiografia. Il ragazzo, 25 anni, viene incastrato per un omicidio che non ha mai commesso e condannato all’ergastolo. Viene così mandato ai lavori forzati nella terribile prigione sull’isola del Diavolo nella Guayana francese. Ma Henri, soprannominato Papillon, scassinatore della malavita parigina, non vuole arrendersi e prova di tutto per riconquistare la libertà. Progetta così diverse fughe e si allea con il falsario Louis Dega che in cambio di protezione accetta di finanziare la fuga di Papillon. Tra i due uomini nasce una profonda amicizia.

Il vero Papillon tentò di evadere ben 13 volte in 13 anni, con la prima addirittura dopo 37 giorni di prigionia. Ogni volta veniva messo in isolamento e ogni volta non rinunciava. Riuscì a fuggire e nel 1945 arriva in Venezuela dove visse fino al 1970 quando dopo la grazia torna in Europa e fu durante gli anni in Sudamerica che scrisse la sua autobiografia.

