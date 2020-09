Papillon: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Papillon è un film del 2017 diretto da Michael Noer, remake del film omonimo del 1973 che è a sua volta la versione cinematografica dell’autobiografia di Henri Charriere, che va in onda questa sera, domenica 13 settembre 2020, in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. Nel cast attori molto apprezzati come Charlie Hunnam e Rami Malek. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming Papillon? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Basato sull’autobiografico best-seller internazionale di Henri Charrière, nonché remake del celebre e omonimo film del 1973, Papillon, diretto da Michael Noer, segue l’epica storia di Henri “Papillon” Charrière (Charlie Hunnam), uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per un omicidio che non ha commesso e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale francese sull’Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon, secondo la trama del film, crea un’improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis Dega (Rami Malek), che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un legame di amicizia duratura.

La trama completa

Il vero Papillon tentò di evadere ben 13 volte in 13 anni, con la prima addirittura dopo 37 giorni di prigionia. Ogni volta veniva messo in isolamento e ogni volta non rinunciava. Riuscì a fuggire e nel 1945 arriva in Venezuela dove visse fino al 1970 quando dopo la grazia torna in Europa e fu durante gli anni in Sudamerica che scrisse la sua autobiografia.

Papillon: il cast completo

Tanti attori famosi in questo film del 2017 diretto da Michael Noer, che racconta la storia vera di Henri “Papillon” Charrière. Nel cast troviamo Charlie Hunnam e Rami Malek hanno preso i ruoli di Steve McQueen e Dustin Hoffman della pellicola del 1973. Di seguito l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Charlie Hunnam: Henri Charrière

Rami Malek: Louis Dega

Luka Peroš: Santini

Yorick van Wageningen: Barrot

Roland Møller: Celier

Eve Hewson: Nenette

Michael Socha: Julot

Christopher Fairbank: Jean Castili

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Papillon, stasera, 13 settembre 2020, in prima serata e in prima visione su Rai 3 dalle 21.20.

Papillon film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Papillon? Il film viene trasmesso in prima serata e in prima visione su Rai 3, stasera domenica 13 settembre 2020, dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

