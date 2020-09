Paolo Brosio, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Paolo Brosio è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Giornalista e personaggio televisivo molto noto, negli ultimi anni ha maturato una profonda fede cristiana, in particolare dopo i pellegrinaggi al santuario della Madonna di Medjugorje. È inoltre legatissimo a sua mamma, Anna, di 99 anni. Ma chi è Paolo Brosio, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Paolo Brosio del Grande Fratello Vip 2020

Nato a Forte dei Marmi il 27 settembre del 1956, figlio di Domenico Ettore – soprannominato Nick perché nato a San Francisco da emigrati astigiani – e di Anna Marcacci. Paolo Brosio studia Giurisprudenza all’Università di Pisa, dove si laurea con il massimo dei voti nel 1985, ma già a 22 anni – nel 1979 – fa il suo ingresso nel mondo del giornalismo collaborando con il quotidiano La Nazione di Firenze. La sua carriera prosegue poi con la direzione dell’ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio, per la quale organizza un’edizione della Mitropa Cup. L’anno successivo alla laurea entra poi nella redazione del Secolo XIX fin quando, nel 1990, vede il suo esordio televisivo.

Durante quell’anno infatti Paolo Brosio arriva a Studio Aperto su Italia 1, dove lavora come inviato, per poi passare al Tg4 di Emilio Fede; è proprio qui che il giornalista raggiunge la notorietà con l’inchiesta Mani pulite, della quale ha parlato nel suo libro Novecento giorni sul marciapiede. Avventure e disavventure di un inviato a Tangentopoli (1994). Segue poi il passaggio in RAI nel 1997; qui gli viene assegnato un ruolo fisso nella celebre trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Fabio Fazio. Nel 2000-2001 partecipa poi anche a Domenica in nel ruolo di co-conduttore e nel 2001-2002 a Italia che vai come conduttore. L’anno successivo e fino al 2006 Brosio conduce invece Linea verde.

È poi nel 2006 che partecipa come concorrente nel reality show L’isola dei famosi 4, in onda su Rai 2, mentre nel 2008 compare nell’episodio della sit-com di Italia 1 Belli dentro – poi andato in onda nel 2012. Sempre nel 2008 è inviato nel programma condotto da Emanuela Folliero Stranamore, in onda su Rete 4. In seguito, fino al 2009, Paolo Brosio è stato telecronista e tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium.

Fino al 2010 è stato socio con Marcello Lippi del Twiga, discoteca di proprietà di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta. Infine, dal 22 febbraio 2012 è conduttore di Viaggio a…, in onda su Rete 4 in prima serata. Nel 2019 accetta di partecipare come naufrago nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo la fine del suo secondo matrimonio, vive un lungo periodo di crisi, dal quale esce grazie alla fede. I pellegrinaggi a Medjugorje (di cui parla in diversi libri) gli apriranno gli occhio, portando fuori una parte di sé tenuta a lungo nascosta. Negli anni ha organizzato molte iniziative benefiche, per aiutare i più poveri in Italia e nel mondo. Su Instagram Paolo Brosio è seguito da quasi 10mila persone.

