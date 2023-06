Paola Perego, chi sono il marito e i figli della conduttrice ospite a Oggi è un altro giorno: nonna, nipoti, età, anni, Lucio Presta, ex marito, Carnevale, vita privata

Chi sono il marito e i figli di Paola Perego, la nota conduttrice televisiva, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno? La presentatrice di Citofonare Rai 2 si è sposata per la prima volta con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli che ha conosciuto nel corso degli anni Ottanta. Insieme hanno avuto due splendidi figli, Giulia e Riccardo Carnevale.

Da circa 20 anni, dopo la rottura con Carnevale, è legata al noto agente televisivo Lucio Presta. I due si sono sposati il 25 settembre del 2011, dopo 10 anni di finanziamento. Paola Perego è già nonna: la figlia Giulia Carnevale, con il compagno Filippo Giovannelli (agente finanziario), le ha dato un nipotino. Nel 2022 è nata la seconda figlia, Alice.

Paola Perego ha raccontato di aver sofferto a causa di una malattia. “Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire”. Per fortuna ora ha risolto completamente.

Come detto la conduttrice ha sposato inizialmente Andrea Carnevale, noto calciatore. Il matrimonio però termina bruscamente pochi anni dopo la nascita dei due figli, quando Riccardo aveva appena 5 mesi. Giulia Carnevale, la primogenita di Paola Perego, è nata cinque anni prima dalla fine del matrimonio dei suoi genitori ed è laureata in Economia.

A 26 anni ha avuto il suo primo figlio, rendendo Paola Perego nonna a soli 52 anni. “Ho avuto Giulia alla stessa età. Solo che io l’ho voluta, a lei, invece, è capitato. Però è felicemente accompagnata, convive. Visto quanto è bello Filippo? Ed è più buono che bello. Sono due ragazzi ad inizio carriera, questo bimbo è arrivato quando ha deciso lui”, aveva raccontato la nonna colma di emozione in un’intervista a Chi. Il figlio più piccolo, Riccardo, è nato nel 1996.

L’anno scorso Giulia ha sposato lo storico fidanzato Filippo Giovannelli, nella cornice di Sperlonga, a Riva San Rocco, sul litorale laziale. “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo, che saranno due genitori meravigliosi”, aveva detto Paola Perego a Oggi, poco prima della nascita del primo nipote.